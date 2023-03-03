《日本經濟新聞》報導，台灣國軍有高達9成退役軍人當了共諜；退輔會主委馮世寬大罵這項報導是「放他媽的屁」。民進黨立委劉世芳卻連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。前國安會副秘書長楊永明直接點名劉世芳，認為她作這樣子的呼應，愧對台灣人。

楊永明2日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨政府、外交部、駐日代表處要立刻發函，給《日本經濟新聞》東京總社及在台灣支社，要求抗議、更正、道歉，而且要把這個信向台灣人公開。他認為，面對日本，就自我矮化、喪失國格，愧對台灣人，保障台灣的軍人，怎可容許一個外國媒體這樣子汙辱我們自己人，他更直接點名劉世芳，嗆「妳要撤案，妳這才叫做島內附合者」。

楊永明接著指出，《日本經濟新聞》這篇文章應該是論述委員所寫，顯然不了解有關於台日的一切。講到釣魚台水域，當時台日漁業協定還是他去簽的、去討論的，怎麼可以完全沒有查證。

楊永明不滿表示，現在劉世芳作這樣子的呼應，愧對台灣人。他呼籲駐日代表謝長廷，要去追蹤日媒是否針對這件事作澄清、道歉、更正，否則就沒完沒了。