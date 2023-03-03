自認談戀愛很理智的周曉涵遇到問題選擇面對、解決，而不是鬧情緒。（圖／焦正德攝）

周曉涵在TVBS《加油喜事》中嫁給周孝安提早體驗婚姻的柴米油鹽，更要與婆婆陳亞蘭過招，讓她笑喊對婚姻「本來就已經滿怕了，演了更怕」，劇中因為老公周孝安向愛慕者買了沙發，讓夫妻陷婚姻危機，她戲裡要求老公刪掉所有非工作夥伴的女性電話，但其實私下的她很理智，認為解決問題才是重點，周曉涵說：「因為我不會相信片面之詞，那就把對方叫出來，大家一起講。」

周曉涵是家中大姊，壞事習慣往肚子裡吞，對家人總是報喜不報憂。（圖／焦正德攝）

她自認對另一半很寬容，但一定會限制要和對自己有意思的人保持距離，「畢竟天底下有這麼多沙發，你幹嘛偏偏要和這個人買？什麼意思？」劇情中，周孝安因為愛慕者能帶來大筆商業訂單，竟因此瞞著老婆，甚至更改對方手機中的名稱還偷偷聯絡，周曉涵說自己私下最多會給伴侶兩次機會，「因為我很好溝通也滿寬容，我也不查對方電話，所以應該不至於需要騙我騙到把名字改掉，如果走到這步就一定是有什麼了」。

周曉涵自認對另一半很寬容，但至多也只會給對方兩次機會。（圖／焦正德攝）

在新一季「加油愛情」中，周曉涵和周孝安面臨更多問題，對現實中未婚的周曉涵來說就是「慢慢感受婚姻的過程」，她笑說：「不過未來如果要演到生小孩，對我就會是很大的挑戰！」劇中角色遇上問題時跟自己的處理方式差很多，雖然演出會以角色個性為主，但生氣或爭吵激烈的程度，她就會自己掌握。

在劇中周曉涵飾演人妻，要處理夫妻與婆媳問題，讓她對婚姻直喊：「怕！」（圖／焦正德攝）

不過在「對家人報喜不報憂」這件事上角色和她相同，周曉涵是家中大姊，通常有事都習慣往肚子裡吞，她說大姊的個性就是「不要讓家人擔心，我自己可以處理好」，但因為媽媽全權掌管她的經濟，因此只要一沒收入媽媽就是第一個知道的人，只要沒工作媽媽就會馬上詢問，看到她工作排很滿也會關心：「沒事啦，年輕就辛苦一點。」

周曉涵與周孝安在劇中演出許多一般夫妻都會遇到的情節，甚至還有爆笑的古裝造型。（圖／TVBS提供）

除了辛苦不向家裡透露，接下尺度較大的工作時她也會選擇先斬後奏，她透露八年前拍攝內衣廣告時也沒說，直到電視上播出後，媽媽才驚訝地問：「妳可以在這麼多人面前穿這樣喔？」最保守的外婆看到後也不是很高興地表達：「唉呀，怎麼穿這麼少？」接下來她在演出的新戲《商魂》也將有入行以來最大尺度的裸露戲，她偷偷說：「還不敢跟家裡說，想說播了再講，目前只先打預防針說『有一點床戲』。」

場地提供：Opium Champagne Bar

服裝提供：self-portrait 、鞋JIMMY CHOO

周曉涵在戲裡與飾演她婆婆的陳亞蘭過了不少招。（圖／TVBS提供）

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