這是台灣生技產業難得的臨床2a早期授權案，且是近年來最大的罕見疾病新藥授權案，更是今年第一樁授權案，指標意義濃厚！預期將帶動新藥股的多頭氣勢。

甘迺迪氏症（脊髓延髓性肌肉萎縮症；SBMA）是一種罕見且嚴重的遺傳性神經肌肉退化疾病，好發於30~40歲男性，患者最終會因週期性的吸入性肺炎而死亡，目前尚無有效藥物治療。

AJ201是多年來第一個進入甘迺迪氏症病人臨床試驗的First-in-Class創新小分子新藥，預計今年第三季可望完成二期臨床收案。

預計2024年第三季登錄興櫃的安基，是在3日宣布與ATXI簽訂AJ201罕見疾病-甘迺迪氏症小分子新藥歐美專屬授權合約。授權條件除了簽約金、里程碑金等合計最高可達2.5億美金（逾75億台幣）的授權金外，未來還可再以超越兩位數的分潤百分比就銷售額抽成分潤。

安基自主研發的「AJ201-治療甘迺迪氏症的創新Nrf2活化劑」，去年12月成功摘下國家新創獎-國家級肯定。此次國際授權專案，是與國際知名律師事務所Greenberg Traurig, LLP專業合作，替台灣生技產業開創出臨床早期國際授權合作案的成功實績。