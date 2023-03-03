realme表示，GT3透過三顆極限充電晶片組同時充電，轉換率高達98.5％，還隨附了一條能承載業界最高電流12安培的訂製充電線，雙GaN充電技術將充電功率提高60％，並藉由在手機和充電器中各安裝一個GaN晶片，讓240W充電器的尺寸較150W充電器更小。

大功率充電最困難的挑戰之一是溫度控制，realme表示，GT3搭載6,580平方公釐、業界最大面積的VC液冷系統，覆蓋61.5％的電池面積以助散熱，而保護充電安全性，GT3採用PS3防火設計、13顆溫度感測器以及60層安全防護，並通過德國萊茵TUV安全快充認證，成為首款獲得該認證的超過200W快充產品。

而在高速充電下，電池是否受損一直是備受關注，realme公布內部實驗室測試數據顯示，GT3在超過1,600次的240W充電循環後，電池依然具有80％的健康度，遠高於比業界標準的800次充電循環後剩餘80％電池健康度，另外GT3內建智慧充電，可分析使用情境，並自動切換充電模式， 不僅可以讓手機智慧充電，還有助於保持電池健康，避免過度充電。