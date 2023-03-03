LSE發布聲明指出，路孚特交易讓它去年全年總營收達到77.43億英鎊，其中併購路孚特後為它帶來的收入功不可沒。LSE是在2021年1月從百仕通與湯森路透手中以270億美元買下路孚特。

該交易所還補充，將尋求股東同意向前兩家業者買進更多持股。在完成路孚透收購後，百仕通持有LSE逾3成股權、湯森路透在1月底則擁有價值56億美元的LSE股票。