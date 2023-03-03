今（3）日清晨受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，最低溫在新竹7.4度，中央氣象局發布低溫特報，今上午新竹、苗栗、南投、嘉義、台南、高雄及金門易有10度左右氣溫發生。今各地天氣穩定，僅東半部零星飄雨。

今晨台南以北及宜蘭低溫僅12至14度左右，其他地區約15、16度。白天起冷氣團減弱，北部高溫會比昨天溫暖一些，約18至20度，其他地區可以來到21到25度，中南部留意日夜溫差較大；各地大多晴朗穩定，僅東半部地區偶爾有零星飄雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，未來一周（3至9日）無強冷空氣，但水氣偏少，夜間伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大。今日至下周一（3至6日）部分縣市清晨低氣溫仍在10度以下。

最新模式模擬顯示，明（4）日另一股微弱東北季風，水氣略增，西半部仍多雲時晴，東半部轉有局部短暫雨，晚起迅速好轉。下周日至周四（5至9日）各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，日夜溫差大。