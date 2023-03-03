智冠集團昨天舉行媒體春酒，集團董事長王俊博攜網龍、遊戲新幹線、藍新科技、一帆數位、智凡迪、智雲科技等子公司宣示今年目標，將逐步強化集團一站式服務前進海外落地應用，透過台灣靈活且具創意的特色化網路服務開啟全球合作，將市場及服務觸角持續擴大，建構全新發展引擎。智冠集團董事長王俊博活動上特別化身列車長，帶領團隊啟動一站式服務列車，宣示前進海外、躍向新程。

面對全球化挑戰，王俊博指出，要以台灣的成功經驗紮根海外，這幾年東南亞網路服務需求成長快速，包含香港、馬來西亞及東南亞地區都是公司未來的重點開拓方向，要將集團旗下MyCard整合行銷、IP研發、代理營運、社群客服、金融支付、網路廣告、雲端服務等業務版圖推進海外，全力接軌國際市場。

金融業務子公司藍新科技已經正式獲利，去年底線上交易金額突破700億元，加上線下處理交易金額累計到900多億元，線下卡機預計突破千個，今年線上交易額希望增加100億元，線上線下合計交易金額有望突破千億元。同時，也規畫藍新科技今年上半年公開發行，2年內朝興櫃及上市櫃IPO之路邁進。

網龍今年將會推出新型態的遊戲產品，包括區塊鏈、GamiFi、Play to Earn等，以更靈活的合作方式，拓展多元產品線，強化IP價值，並積極推動自研產品海外授權，對象包括韓國及大陸的公司。

遊戲新幹線10年來都獲利，今年營運模式改變，化被動為主動，不設定產品推出套數，藉由多元產品線，滿足各類型玩家需求，提升市場占有率，並持續關注引進國內外優質遊戲及海外服務機會。

智雲科技發展雲端資訊解決方案，十多年IDC整合技術，量身打造適合客戶的雲端解決方案，一開始從遊戲出發，目前有銀行、公家機關等客戶，一年營收2～3億元。

智凡迪已經轉型，主要聚焦遊戲客服、整合行銷、社群經營、電競賽事等專業領域，與國際知名遊戲大廠如NC等合作，並有遊戲代操業務。

一帆數位擁有廣告投放顧問、美術多媒體設計、大數據研究中心及廣告技術平台等團隊，已與超過700家國際遊戲大廠、電商平台、3C品牌等企業合作，持續開發擴充最新廣告技術與行銷優化工具，以精準行銷協助品牌推進全球市場。