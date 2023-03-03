金管會統計，新台幣匯率1月強升2.2％，使壽險業出現2718億元匯損，較去年12月748億元跳增。在避險工具收益2067億元、扣除換匯成本272億元後，繳出1795億元避險收益，加計收回外匯準備金263億元回沖，單月淨匯損561億元，較去年12月434億元小增。

而保險業2023年1月稅前虧損219億元，幅度雖較去年12月442億元減半、仍較去年同期獲利651億元大幅轉虧。產險業稅前獲利12億元，雖較去年同期39億元減少達69.23％，但較去年12月虧損362億元顯著轉盈。合計保險業1月稅前虧損207億元。

保險局副局長蔡火炎表示，壽險業1月轉虧，主因匯損拖累投資淨收益僅520億元，較去年同期1410億元大減890億元或63.12％，產險業投資淨收益亦年減27億元。不過，值得注意的是，由於核保利益大於防疫險理賠，產險業1月已轉虧為盈、終止連9月虧損。

壽險業截至1月底淨值1兆8582億元，月增達2678億元或16.84％、仍年減5644億元或23.3％，蔡火炎指出為金融資產評價利益年減達6535億元影響。產險業1月底淨值707億元，月增93億元或15.15％、仍年減達864億元或55％，主要受防疫險鉅額理賠拖累。