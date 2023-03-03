金管會參酌國際間已有美國、德國、英國、澳洲、日本及香港等多國，修法通過允許公司召開視訊股東會，對此配合公司法允許公發公司可採視訊方式召開股東會，於去年3月4日修正公發公司股務處理準則訂定相關規範。

由於法規鬆綁後允許若發生天災、事變或其他不可抗力情事，經中央主管機關公告公司於一定期間內，可不經章程訂明召開視訊股東會，須有相關配套措施，且股東將無實體會議可參加，須強化保障股東權益，金管會對此修法訂定相關程序及配套措施規範。

首先，金管會提高公發公司董事會決議召開視訊股東會門檻，從原先應有半數以上董事出席、過半出席董事同意的「普通決議」，調整為應有3分之2以上董事出席、過半出席董事同意的「特別決議」。

其次，為提供以視訊參與股東會有困難的股東適當替代措施，並協助股東使用連線設備參與股東會，金管會規定公發公司若召開視訊股東會，除特定情形外應至少提供股東連線設備及必要協助，並應在股東會召集通知載明可向公司提出申請期間及其他相關應注意事項。

最後，因應中央主管機關公告的不可抗力情勢等特殊情形，金管會明定公發公司可辦理相關因應措施，如若決議變更開會方式、但先前已寄發開會通知的公發公司，可在公開資訊觀測站公告股東會召集方式變更，無須再次寄發更正後的召集通知書。

視訊股東會分為以視訊輔助實體的「混合型」、僅以視訊召開的「純視訊」股東會2種。證期局副局長高晶萍表示，目前以登記可能採視訊方式召開股東會的公發公思共81家，其中彩「純視訊」者有3家。