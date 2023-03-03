一名年約50歲的王先生嘴破長達一年多未癒，原不以為然，直到痛得難以進食才到醫院檢查，經醫師診斷罹患口腔癌。王先生驚訝表示，自己身體一向健康，嚼檳榔多年也沒事，「誰知道嘴巴破皮而已，就讓我現在過得生不如死。」

台大新竹分院腫瘤醫學部李日翔主任表示，許多與王先生一樣有嚼食檳榔習慣的人，口腔、牙齒和嘴唇都會被染成紅色，故有「紅唇族」之稱。雖不是每個紅唇族都會罹患口腔癌，但每個人的體質與健康狀況不一樣，如果不幸罹癌，患者的治療可能導致外觀容貌上的改變，患部亦會影響吞嚥、咀嚼，甚至是表達能力。

李日翔呼籲民眾千萬不可心存僥倖，應戒除嚼食檳榔的習慣，平時留意及自我檢查口腔狀況，並定期進行口腔癌篩檢，才能及早發現口腔癌或癌前病變。

國際癌症研究中心（IARC）已證實「檳榔會致癌」。檳榔子除致癌外，其中的檳榔素會作用於中樞和自律神經系統，使嚼檳榔者的心裡產生依賴而成癮，所以第一口檳榔會使人陷入且越嚼越多，不只傷害牙齒、牙周病變，也會增加口腔、咽等部位罹癌風險，還會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致高脂血症、第2型糖尿病和代謝症候群。