新竹棒球場日前傳出「沒下雨卻積水」的離奇景象，一查才發現4000多萬元的排水預算竟疑似被刪光。對此，曾任新竹市前市長林智堅助理的現任新竹市議員楊玲宜在臉書發文澄清，並砲轟新竹市長高虹安自取其辱，不過媒體人黃揚明卻發現楊的澄清內容，有部分與林過去在臉書上發的文不符，反酸「是非可以這樣顛倒嗎？」

楊玲宜1日在臉書發文表示，有關新竹棒球場的預算內容，106年至107年11月以無地下室的一般球場排水工程估列，預算經費4090萬元；108年1月統包商決標簽約時，相關預算經費為2219萬元；109年5月時，為回應在地需求增設地下室停車場，並增設相關排水系統的經費，而此經費就有涵蓋球場草皮區與紅土區的土層設計，酸高虹安開記者會前應好好研讀細項設計圖，「自稱是斐陶斐的市長一直搞烏龍也是滿自取其辱的。」

不過黃揚明昨（2）日在臉書指出，林智堅曾於106年2月21日在臉書粉專發文，內容為「前瞻基礎建設–新竹市棒球場拆除重建計畫」，當時就已提到「同時也規劃開挖地下停車場改善球場停車、交通車流」；去年7月31日新竹市府發布的新聞稿，也說106年相關計畫審查時，考量職業球賽所需相關硬體工程及地下停車場，調整所需經費為8.25億元，並以該金額發包招標，「因此，2017年就已經爭取到地下停車場的相關預算了，楊玲宜議員，用功一點，好嗎？」

「建議楊議員可以先到棒球場採香菇！」黃揚明質疑，為何楊玲宜所在的平行宇宙中，一直到2020年5月才增設一座地下停車場？「身為一個議員，是非可以這樣顛倒嗎？」