法新社報導，加拿大皇家騎警（RCMP）發布聲明說，這兩個小朋友2月27日晚間在皮格斯原住民社區（Peguis First Nation）一處住家時，有「取得槍枝的機會」。皮格斯原住民社區位在曼尼托巴省省會溫尼伯（Winnipeg）以北185公里處。
警方說：「其中4歲的那個孩子扣下扳機，打傷6歲的孩童。」警方還說，6歲童已經送醫，傷勢嚴重但並無生命危險。
一名成年男性已經遭到逮捕並面臨非法儲存槍枝罪名。警方另查獲5把槍和1把十字弓。
加拿大警方今天表示，1名6歲男童在曼尼托巴省（Manitoba）一個原住民社區遭他4歲朋友開槍打傷，已送醫治療。
法新社報導，加拿大皇家騎警（RCMP）發布聲明說，這兩個小朋友2月27日晚間在皮格斯原住民社區（Peguis First Nation）一處住家時，有「取得槍枝的機會」。皮格斯原住民社區位在曼尼托巴省省會溫尼伯（Winnipeg）以北185公里處。
警方說：「其中4歲的那個孩子扣下扳機，打傷6歲的孩童。」警方還說，6歲童已經送醫，傷勢嚴重但並無生命危險。
一名成年男性已經遭到逮捕並面臨非法儲存槍枝罪名。警方另查獲5把槍和1把十字弓。
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