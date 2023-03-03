法新社報導，加拿大皇家騎警（RCMP）發布聲明說，這兩個小朋友2月27日晚間在皮格斯原住民社區（Peguis First Nation）一處住家時，有「取得槍枝的機會」。皮格斯原住民社區位在曼尼托巴省省會溫尼伯（Winnipeg）以北185公里處。

警方說：「其中4歲的那個孩子扣下扳機，打傷6歲的孩童。」警方還說，6歲童已經送醫，傷勢嚴重但並無生命危險。

一名成年男性已經遭到逮捕並面臨非法儲存槍枝罪名。警方另查獲5把槍和1把十字弓。