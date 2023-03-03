日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資，這讓退輔會主委馮世寬氣得大罵「放他媽的屁」，並強調希望將此話翻譯給日方聽，任何後果他都願意承受，因為他「忍不住心中的痛」。媒體人朱凱翔則質疑民進黨，口口聲聲批境外勢力干預台灣選舉，「這不知道哪來的垃圾日本報導不就是嗎？」

朱凱翔昨（2）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述日媒《經濟新聞》的報導，反質疑道：「民進黨口口聲聲境外勢力干預台灣選舉，這不知道哪來的垃圾日本報導不就是嗎？」

此文獲得破2000人按讚、超過200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「大鵬主委。回嗆真的大快人心！這些DPP們又在出口轉內銷的套路啊」、「台軍中若真如阿本大哥哥說，有那麼多間諜，國軍應該解散」、「美國爸爸與日本哥哥的報導，不算境外勢力，畢竟美日台一家親」、「馮世寬就是霸氣！讚啦！」

針對《經濟新聞》的報導，國防部1日已嚴正駁斥，聲明國軍「為中華民國的生存發展而戰」、「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。外交部稍早也要求日經澄清。