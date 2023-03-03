日本《經濟新聞》1日報導，高達9成的台灣軍官在退役後前往中國，提供情報換取金錢，直指「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。退輔會主委馮世寬昨(2)日在立法院被問該報導時，以「放他媽的屁」回擊，引發譁然。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書直呼「我最喜歡的民進黨內閣閣員」，同黨北市議員徐巧芯也回文喊「+1」。

日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為題，自2/28起連載系列專題，首篇報導指向台灣軍中死角，稱有我軍方消息人士指出，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態。馮世寬昨被問及此報導時直呼「胡說八道，胡說八道」，對於報導稱「國軍充斥太多外省人」，馮世寬脫口怒飆「放他媽的屁」。

對此，游淑慧昨日在臉書直呼，「我最喜歡的民進黨內閣閣員，馮世寬主委，無與倫比，沒有之一」。不僅徐巧芯回文以「+1」呼應，許多網友也紛紛表示「難得還存有軍魂的政務官」、「相對於馮世寬的仗義直言，蔡英文和民進黨可是吠都不敢吠一聲」、「有風骨的主委」、「不在其位，越發敢言」、「只有這個閣員合格」。

對於有立委提醒馮世寬應收回情緒性用語，馮世寬則直言，要他收回不可能，他身為一個軍人，「士可殺、不可辱」。馮世寬強調，看到這則報導後，夜裡都沒睡好，「我們國軍將領，怎麼連日本人都來汙辱」，他甚至表示，希望媒體把他罵的髒話翻譯出去，「我承受任何後果」。