酒駕自撞害建國高架回堵，酒空男漫步咆哮，警一查竟是「這身分」。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市建國高架橋2日晚間11時許，發生一起酒駕自撞車禍，造成後方大塞車，不料，一名搭乘計程車的醉漢，因卡在車陣中不耐煩，竟下車咆哮，不斷對堵塞的車輛與執行車禍救護警消叫囂，警方多次勸導不聽，考量當時車多恐影響公眾安全，遂將醉漢帶回派出所保護管束，凌晨通知家屬將他帶回。

警方昨晚獲報，建國高架道路民權東路匝道旁南往北方向，有一自小客車自撞中間分隔島。警方到場，發現62歲鄭姓駕駛並未受傷，意識清楚，但身上充滿酒味，經警方現場實施酒測值為0.57，當場將他依公共危險罪逮捕。

當警消正在忙著排除這起車禍時，110又獲報建國高架上有一名男子疑似酒醉正在大馬路上漫步，警方前往發現31歲嚴姓男子渾身酒氣，因搭計程車途中遇上車禍，竟下車徒步走在高架道路上搖晃，多名塞在路上的車主趕緊報案：「有人走在建國高架道路上！」，並一度以為是車禍的相關當事人。

員警與消防人員擔心嚴男被車撞，將他團團圍住，而嚴男卻不斷叫囂，警方多次勸導未果，考量當時車多恐影響公眾安全，11時30分將他帶回派出所保護管束，警方喝令要保護管束時，嚴男甚至還回應：「好啊！來啊！」。

中山分局員警隨後通知嚴母到派出所，確認嚴男財物無損身體無礙後，凌晨0時結束管束，並勸誡他「酒別喝這麼多！」，在簽立管束通知單後讓其離去，結束這場鬧劇。

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