巴西總統魯拉今天下午透過電話視訊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行交談，主張聯合各國建立「和平俱樂部」，和平談判結束俄烏戰爭。

俄羅斯全面入侵烏克蘭一年多以來，戰爭不斷，已成為世界主要地緣政治問題之一。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在社群媒體發文，重申巴西希望與其他國家對話，並參與有關建設和平與對話的任何倡議；戰爭不能引起任何人的興趣。

建立一個「和平俱樂部」和平談判結束俄烏戰爭是魯拉自今年初上任以來高舉的外交旗幟之一。

俄羅斯副外交部長格魯金（Mikhail Galuzin）23日接受俄羅斯新聞社塔斯社（Tass）訪問表示，蒲亭（Vladimir Putin）政府正在考慮魯拉提出的和平建議。

澤倫斯基上週表示，已邀請魯拉訪問烏克蘭並親自會面；今天與魯拉話視訊通話，重申邀請魯拉訪烏克蘭。

魯拉已經表示，巴西是一個和平國家，不想在東歐戰爭中偏袒任何一方。對他來說，俄羅斯入侵烏克蘭是一個錯誤，但「當一個人不想時，兩個人就不會打架。」

巴西外交部相信，堅定的和解國立場為巴西提供了領導和平談判結束俄烏戰爭的外交條件。

聯合國大會2日通過一項決議，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄國全面自烏國撤軍，巴西投票贊成。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日在新德里舉行的20國集團（G20）外長會議開幕前會面，談及兩國雙邊議程以及俄烏戰爭的多邊問題和前景。拉夫羅夫證實，打算在4月訪問巴西。

維艾拉今天會見美國國務卿布林肯（Antony Blinke）和中國外交部長秦剛，表示巴西願意調解和平談判。

如此一來，巴西外交部算是說服了俄羅斯和美國接受巴西政府在衝突中的中立立場，而不是與任何一方結盟。