台南市議會正副議長賄選案，檢方歷經近3個月調查，將邱莉莉等10人依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。根據起訴書內容，檢方起訴重要依據，主要是在監聽過程中，聽到郭再欽向邱莉莉提到，選舉要有金主，三年前市議員花三千，我看我們要花上億。

南檢起訴書指出，邱莉莉從去年9月布局第4屆南市議會議長選舉，林志展、郭再欽為使邱莉莉當選議長，自第3屆副議長去年10月24日補選日前即常與邱莉莉聯繫，3人從去年9月到12月聚會15次。邱曾致電郭「我傢伙（台語指財產）都賣掉，要跟他（指前議長郭信良）拚了」、「我這次沒把黑面（郭信良）推倒，算我漏氣」。

郭再欽對邱莉莉說，「妳就保持這樣，不要參與進來，其他事我處理！」起訴書指出，郭負責操盤議長選舉，邱委由郭、林開拓民進黨以外市議員支持。郭對邱說「當然我還在努力，這當然要有金主，關鍵票大概就2、3票而已，2票左右輸贏，我們就1票1票來用」等語。

檢方又發現，郭再欽還清楚說到，「市議員上次花三千萬，這次我看我們要花上億的…」。

郭於去年12月14日致電楊志強，交代「幫忙摘1、2個市議員」，楊找上方一峰要求票投自己並會給錢，遭方拒絕。方也透露，曾聽聞郭再欽會給楊志強兩個光電案廠工程案，因此楊才會來向他行求賄賂，並指楊以手勢1代表「蓋自己1000萬」。

台南地院指出，郭再欽等6人均否認犯行，惟有相關卷證資料及同案被告、證人的證詞及相關書物證可資佐證，且互核相符，足認犯罪嫌疑重大，有羈押的原因；然被告所涉犯行，均經檢察官於偵查時訊問相關證人及被告完畢，且已調查諸多書、物證在卷，應無勾串被告及證人之虞，又考量各被告於國內均有固定住居所，且均有正當工作及相當名望，應無逃亡之虞，認無羈押必要，分別准予交保，並限制住居 。

昨天晚間近10點，法官裁定李文俊交保100萬元、黃麗招交保100萬元、郭再欽交保300萬元、楊志強交保200萬元、黃怡萍交保50萬元、林士傑交保200萬元，6人親友陸續拿現金前來交保，深夜11點半左右，6人陸續走出台南地院，由親友接離。