Yankees relief pitcher Wandy Peralta struck out a hitter in 20 seconds pic.twitter.com/VwEBzyXH99 — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 2, 2023

大聯盟在今年賽季引進了投球計時器，試圖加快比賽節奏，每位投手也需要時間習慣新規則的出現，但洋基牛棚投手派羅塔（Wandy Peralta）似乎適應的不錯，今（3）日對上海盜的熱身賽，派羅塔竟只花了20秒就三振打者，可能是歷史上花最少時間送出的三振出局。

根據新頒布的規則，每個打席有30秒的時間讓投打雙方準備，投手則必須在壘上無人的情況下，在15秒之內出手，若壘上有人則放寬到20秒，這對派羅塔來說並不是大問題，他完全沒浪費任何時間，只耗費20秒、用3顆球就解決海盜打者馬卡諾（Tucupita Marcano）。

派羅塔2局下半接替先發投手崔文紐（Lou Trivino）登板，面對崔志萬、海耶斯（Ke'Bryan Hayes）都送出三振，接著對決馬卡諾像是趕火車似的，在他甩動棒子做出調整時，派羅塔就將球投了過來，馬卡諾出棒不及，眼睜睜看著好球進壘，派羅塔接到回傳球後立刻站回投手板，只用了5秒就投出下一顆球，造成馬卡諾揮棒落空，接著派羅塔刻意採取突襲式投球，馬卡諾站著不動遭三振出局，整個打席只花了20秒。

除了投手需要適應新規則外，打者也需在投球計時器剩餘8秒時站進打擊區，日前馬恰多（Manny Machado）就曾因超出規定時間而被判罰了一顆好球，不過馬卡諾並沒有選擇利用時間喘口氣，最終成為名留青史的苦主。