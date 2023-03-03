高雄一名女軍官前年9月開小貨車行經路口時與賓士車發生擦撞，她當下未下車查看、報警、呼叫救護車就直接肇事逃逸，賓士車的乘客右腳扭傷，事後提告，女軍官稱不知道當時發生事故，法官最後認定2車行經路口時均未減速，原判處女軍官6個月徒刑，二審改判緩刑2年，她得以保住飯碗。

判決書指出，該女子為現役軍人，前年9月25日晚上6點多開小貨車，沿高雄市左營區海平路行經實踐路交岔路口時，燈號為閃紅燈，與另一名男子的轎車發生擦撞，坐在男子車上的乘客右膝、右踝挫扭傷、右足踝及腳部挫拉傷，但女子卻未停車查看、報警、呼叫救護車、等候員警或救護人員到場，也未留下任何聯繫資料，未經對方同意，就直接開車離開現場逃逸。

法官認為女子犯後於原審矯飾其詞，否認犯行，難認已對其行為真切反省，審酌告已與告訴人達成調解，且女子主觀上僅有肇事逃逸，相較於故意撞車而言惡性較輕，男子也未依閃光黃燈指示減速接近交岔路口，為肇事次因；法官認為女子碩士畢業為現役軍人，月收入5萬至5萬3,000元，未婚、與祖父母同住，判有期徒刑6月，並諭知如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

二審法官認為女子未曾因故意犯罪受有期徒刑，在審理中已認罪且成立調解，願給付15萬元，判宣告緩刑2年。