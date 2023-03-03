京城銀2月自結合併淨收益10.59億元，月增26.43％、年增89.54％，為近3月高點。稅前淨利7.37億元，月增達1.16倍、年增達81.55％，稅後淨利6.08億元，月增達1.16倍、年增達74.7％，分創近19月、近7月高點，稅前每股盈餘0.66元、稅後每股盈餘0.55元。

累計京城銀前2月自結合併淨收益18.97億元，年增達1倍、創同期新高。稅前淨利10.8億元、年增達74.17％，稅後淨利8.9億元、年增達69.48％，稅前每股盈餘0.97元、稅後每股盈餘0.8元，均創僅次於2019年、2021年的同期第三高。

觀察京城銀2月自結收益結構，利息淨收益4.61億元，月減3.04％、年減1.64％。手續費淨收益1.4億元，月減達16.2％、仍年增8.14％。其他淨收益4.56億元，月增達近1.36倍、較去年同期虧損0.4億元大幅轉盈。

合計京城銀前2月自結利息淨收益9.37億元、年減1.84％，手續費淨收益3.09億元、年增0.07％，其他淨收益6.5億元，較去年同期虧損3.15億元大幅轉盈。截至2月底，逾放比0.02％、逾放覆蓋率8167.97％、整體放款覆蓋率1.48％，資產品質維持良好水準。

京城銀指出，通膨仍為近期市場焦點，美國聯準會可能升息路徑及其終端利率展望將是市場關注重點。而台灣1月消費者物價指數年增3.04％、創半年高點，扣除春節因素後，2月概況為觀察指標之一。而1月景氣對策信號仍為藍燈，但部分先行指標有上行好轉跡象。

面對大環境持續變動，京城銀表示存款、放款、債券投資等業務結構均會有所因應，控制放款與定存規模、調整債券品質皆是可能作為。董事長戴誠志先前指出，今年股債券收入看法較保守、維持穩健策略，並聚焦調整存放款品質，預期受提列減損影響將顯著降低。

戴誠志表示，今年以來產業庫存水位、上市櫃公司消息面都不是太好，上半年企業放款需求隨經濟成長趨緩而減少，京城銀放款增加幅度不會像前2年那麼快，對定存需求也會下降、不會再收大量定存，有助存放款利差會逐步回升，帶動獲利表現改善。