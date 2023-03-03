光寶科技為全球電源解決方案領導廠商，提供資料中心高效能電源應用，由於資料中心、電信和其他工業應用需要越來越大的電源供應，且還需要減小系統尺寸、降低重量、環境影響和成本，以相同或更小的外形尺寸達到更高的功率水平，同時提高熱性能的解決方案，成為工程師的新挑戰。

為應對未來電源的功率密度挑戰和要求，光寶科透過TI GaN和C2000TM MCU來實現靈活的模組化子卡(daughter-card)設計，此設計提供了重複使用組件的優勢，有助於工程師縮短專案設計週期，從而大幅提高供應靈活性。

TI為高壓半導體解決方案領導者，宣布與光寶科技正式在北美市場推出搭載TI高整合式氮化鎵(GaN、Gallium nitride)與C2000TM即時微控制器(MCU)的商用化伺服器電源供應器(PSU)，透過TI LMG3522R030 GaN FET及TMS320F28003x C2000TM MCU，新一代電源供應器功率密度提升至超過95 W/in，且符合80PLUS鈦金級效率規範。

光寶科技雲端基礎設施系統與平台事業部總經理張坤松表示，光寶科長期在伺服器電源具有領先優勢，並以積極樂觀的態度面對新技術門檻的挑戰，為因應當下伺服器運算能力大幅提升所需要的大電源功率並維持相同電源器體積，大功率輸出、高轉換效率、小型化元件及散熱將是最大挑戰。光寶將以最好的技術團隊搭配市場上最先進的材料元件來回應挑戰，而TI GaN和C2000TM MCU是目前非常適合的解決方案。

光寶的設計工程師與TI專家合作，加速在其PSU設計中採用GaN，共同提升電源環路和子卡佈線；此外，光寶也透過TI在功率FET和控制器設計方面的專業知識，通過全面的系統級驗證提高了PSU的可靠性；TI GaN和C2000TM MCU的脈衝寬度調變(Pulse-width-modulation)驅動，更有助於設計工程師實現高開關頻率、進階的拓樸及設計方案。