德微啟動第二次轉型，將80%到90%現有舊設備汰換，由於處於新舊設備交替期，德微2月合併營收為1億4360萬4000元，月增2%，年減8.39%，累計前2月合併營收為2億8446萬8000元，年減16.65%。

德微預估，今年第1季將季減年減約15%到20%，但也是全年營運谷底。

德微2022年合併營收為21.78億元，年成長6%；營業毛利8.04億元，年增4%，合併毛利率從33%上升至37%、營業利益4.32億元，年增加3%，營業利益率從17%上升至20%、稅後盈餘4.55億元，年增39.36%，稅後淨利率從16%增加至21%，換算每股盈餘為10.26元；公司董事會決議2022年擬分派股東每股股利6.7元，包括股票股利1.3元及每股現金股息5.4元。

德微表示，隨著新設備逐步到位，下半年進入驗證、試產、量產階段，整體產線走向高值化，今年營收將朝月月攀升之方向衝刺，2023年德微將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商之領域，推動德微邁入新階段之成長期。