長榮航太表示，昨日順利取得政府無人機的原型機標案，代表公司技術受到肯定，長榮航太透露目前也有國外訂單在接洽，除建立自有技術，也一同攜手國內廠商積極爭取國際無人機整機訂單。

長榮航太已經完成競價拍賣作業，昨天進入公開抽籤作業，預計到6日止，承銷價每股68元，3月8日公開抽籤。

長榮航太2022年營收118.47億元，年成長23.19％，前3季每股盈餘4.07元，法人估計今年製造事業部門營收可望年增25～30％，維修事業則微幅成長。

長榮航太昨日開放維修及製造工廠給媒體參觀，2022年維修業務占比8成，主要客戶除了長榮航空以外，也接到奧地利、日本等航空公司維修訂單。副總經理張健恆自豪表示，沒有飛航台灣的奧地利航空為何選擇長榮航太，顯示公司技術、品質及價格都符合客戶的要求。

在製造方面，包含機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等特殊製程等，已分別取得波音公司和GE公司的生產認證及訂單。今年Leap發動機燃燒筒主要出貨A320 neo、B737 MAX兩種航空界的主力機型，市占超過50％，今年B737 MAX機型產品出貨將增至508組，A320 neo從去年320組成長至460組。