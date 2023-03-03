一名網友分享，在台中驚見特別的老屋，一樓是馬路通道，二樓以上則是民宅，神奇的照片吸引2萬多人朝聖，不少網友留言討論，其中有內行網友透露，這其實是所謂的「過街樓」，又被稱作「蹦康厝」，全台各地都有這樣的房子。

一名網友在臉書社團《報時光｜老派收藏》上分享，在台中看到很奇特的老房子，一樓是馬路通道，二樓以上是房子。原PO也補充說，後來發現出入口應是在建築後方左側，真的很特別。從照片中可見，房子的一樓像是小隧道，可供民眾出入。

照片吸引2萬多人狂讚，不少網友看呆，「太酷了吧」、「這種古蹟文化要好好保存」、「很類似山寨的設計」、「看到才聯想到家中附近也有類似的建築」、「老家也是這樣，以前很多這種後面都是市場」。

另有許多內行表示，這類房屋為「過街樓」，又被稱作「蹦康厝」，中部地區其實有蠻多這類型的房子，屋主善心讓出土地讓民眾通行。「應是土地私有，地主善心讓出土地讓他人好行走，我爸爸就這樣做」、「中部地區很多，這都是以前的好心人體恤鄰居，刻意讓出一樓做為通道，方便鄰居出入」、「我家也是這樣，有土地產權，但一樓做通道方便鄰居出入」、「板橋也有」、「新竹也看過類似的」。