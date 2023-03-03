小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。雙D（面板與DRAM）產業去年價格直直落，面板廠去年下半年起就陷入虧損，雖然近期價格喊漲，但市調預估，要到第三季價格才有辦法「重回現金成本」，意味著下半年才有機會喘口氣。

至於DRAM今年第一季價格續跌，市調預期各原廠第一季「營業利益率也將由正轉負」，預期雙D上半年恐怕仍難逃虧損。

值得注意是，雙D是標準的市場大宗標準規格商品，從這兩者的短中期現況來看，顯示整體科技業的景氣，恐怕還未走出泥淖。

【1】景氣好不好 看這2產業就知道

集邦統計，去年第四季DDR4價格季跌23～28％，DDR5價格季跌擴大至30～35％。去年第四季DRAM產業營收122.81億美元，季減幅度達32.5％、並超越第三季（季減28.9％），已逼近2008年底金融海嘯時的單季36％跌幅。主要下跌原因是受DRAM產品平均銷售單價下跌及供應商削價搶出貨影響。由於第一季DRAM價格續跌，集邦預估各原廠營業利益率將由正轉負。

【2】壽險恐大賣股 金管會2招穩市

接軌國際新制，壽險資金恐減持台股，金管會提二方案穩住資金。金管會主委黃天牧2日透露，2026年保險業接軌新清償能力指標（ICS），股票係數會拉高，但金管會將「逐年加壓」，係數不會一下子就從現在21.65％拉上35％或48％，即會給「若干年」的緩衝時間。

【3】BDI連9飆！運價強漲 航運股起風了

3月南美穀物出口進入旺季，加上大陸兩會本周登場，波羅的海運價指數（BDI）截至1日止已連九漲，突破千點大關，其中海岬型船運價指數（BCI）過去9日累計漲幅高達2.38倍，激勵裕民（2606）、中航（2612）等航運股紛紛轉強，貨櫃三雄則有高現金殖利率題材，也帶量上攻。

【4】Fed升息戰線恐拉長 美股債心驚驚

原本市場樂觀預期這場始於去年3月的抗通膨戰爭，今年可望偃旗息鼓；但由於通膨怪獸太過難纏，預料Fed可能被迫延長升息戰線，也讓美國股債市動盪再度加劇。

擔憂通膨夢魘揮之不去，將促使Fed增強升息力道，美國10年期公債殖利率周四（2日）重返4％大關至4.04％，創下去年11月初以來新高。對Fed利率預期更為敏感的2年期美債殖利率更一度衝高到4.937％、為2006年中以來最高紀錄。

【5】2隻黑天鵝蠢動 全球停滯性通膨風險升高

國際清算銀行 (BIS) 發布最新季報警告，大宗商品價格上揚以及美元升值，都使得商品進口經濟體面臨低成長與高通膨的危機攀升，換言之也就是外界所稱的停滯性通膨風險。它認為兩者情況的結合，背離了歷史模式，並升高全球停滯性通膨的風險。