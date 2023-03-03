下周一（3／6）是24節氣中的「驚蟄」，傳統習俗有吃梨、吃毛豆、打小人，清水孟國際塔羅小孟老師則點名金牛座、水瓶座、獅子座要打小人；並寫下驚蟄6禁忌，提醒大家注意。

小孟老師在臉書發文指出，民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始藏於土中，幾乎不吃食物稱為蟄；不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為驚蟄，也代表開始進入農耕時刻。

●驚蟄習俗

1、吃梨

驚蟄有吃梨的習慣，因為春雷一響，萬蟲出沒，要遠離害蟲，梨同音「離」，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離蟲子；另外驚蟄天氣乾燥，容易口乾舌燥，吃梨可以潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，這些害蟲被稱為般弄是非的小人，民間流行要在驚蟄之日打小人；也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3、吃毛豆

毛豆長得像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有驅除害蟲的意思。

4、殺蟲日

驚蟄可用殺蟲劑或石灰將害蟲清除。

5、打小人

小孟老師教大家，可用一張紙寫下討厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲、打小人，並點名3星座春天小人多，要打小人：金牛座、水瓶座、獅子座。

小孟老師也提供「破除被打法」。怕被人當小人打，可在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

●驚蟄禁忌

1、不可以結婚相親

民間相傳驚蟄結婚或相親會遭雷公處罰，因雷公會打雷，故有不吉利的象徵。

2、避免到山區森林

驚蟄萬蟲出沒，避免去山區森林以免蟲子過多。

3、避談判與簽約

驚蟄小人、害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4、避免指天

雷公打雷，指天不禮貌，驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣。

5、兒童避免去空礦地

兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，陰天僅量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄之日蜈蚣盡出，1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。

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