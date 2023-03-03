國防部近日預告將修正《全民防衛動員準備法》，引發抨擊聲浪。國民黨台北市議員徐巧芯則彙整資料，逐條說明並解釋為何該反對這次的修法，其中從第1條到第63條都有玄機，皆暗藏執政黨對民間的箝制與認定霸權，讓她忍不住大喊是「數位中介服務法穢土轉生術」與「小戒嚴」。此文湧入近4000個讚，網友不僅為徐加油打氣，更直呼恐怖。

徐巧芯1日在臉書發文表示，她在直播中開「讀書會」，逐條說明並解釋為什麼該反對這次的修法，為什麼她會稱呼它為「數位中介服務法穢土轉生術」以及「小戒嚴」

徐巧芯指出，第1條，原版沒有納入國家安全，並且將準備法後續加入了實施部分；第2條，呼應第一條增加的準備階段，未來有民進黨說的算的疑慮，因為平時就可以「準備階段」對民間進行箝制；第52條，本來是說一定要10天前書面文件告知，但新增戰時不在此限；第61條，散播謠言的認定疑似由行政院認定；第63條，民進黨最在乎的洩密疑似又來了。

此文獲得近4000個讚、破300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「準備變北韓了」、「果然啊……綠營不會這麼輕易的就放棄集權統治的……換個皮，繼續硬上！」「不要讓他們為所欲為」、「巧芯加油！」「巧芯這麼細心研討，讓人敬佩」、「希望國民黨裡號稱有戰力會做事的立委們加加油！」