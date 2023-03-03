立法院2月21日通過攸關普發現金6000元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，政院火速於2日後通過規模3800億的特別預算案，行政院長陳建仁3日赴立法院報告此案，他強調普發現金的先期規畫與系統設計均同步建置，只要預算通過即可發放，在弱勢補助上也能嘉惠近500萬位民眾。

根據書面資料，陳建仁指出，新冠肺炎期間各國多採取寬鬆貨幣政策，烏俄戰爭後全球面臨通膨，去年改採緊縮貨幣政策並連續升級，雖然我國貿易總額均創歷年新高，但全球消費力道持續放緩，我國出口貿易額自去年第4季起大幅收縮，面對全球經濟變局，蔡總統揭示以「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」，強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力。

陳建仁指出，為將經濟紅利帶來的稅收增加普惠全民，並用於加速疫後復甦、加強照顧因疫受創的民眾，因此提出歲出規模3800億的特別預算。財源為「移用以前年度歲計賸餘」1800億元，以及「債務舉借」2000億元，但此部分將於去年度總決算審定後，優先運用該年度歲計賸餘支應，期程自今年2月21日至2025年12月31日止。

而預算主要包括三大部分，首先是挹注勞健保及台電 1000億元。陳建仁指出，主要是減輕勞保基金與健保基金之財務壓力，維持勞健保制度穩定運作，並挹注台電公司，吸收民生用電成本上漲，以維持整體物價穩定；以及普發現金1417億元。主要係用於全民普發現金6000元，讓全國民眾都能共同分享經濟成長果實。

此外，還有強化經濟與社會韌性1370億元。主要辦理中產以下自用住宅貸款利息支持方案、促進公共運輪使用方案、疫後就學貸款補助方案、關懷弱勢加發生活補助、產業及中小企業升級轉型、加速吸引國際觀光客來臺、強化農業基礎設施、藝文振興、國保年金保費補助等。

陳建仁指出，面對全球經濟前景的不確定性，行政院提出3800億元特別預算加以因應，其中，普發現金部分，相關的先期規畫與系統設計，均已同步整備建置中，只要本特別預算案一通過，政府就可以用最快的速度、最多元且方便的方式，進行現金發放，讓全國2300萬國人領取。

其他對社會、經濟弱勢族群的擴大照顧，陳建仁估計，尚能嘉惠近500萬位民眾，對疫後農工商業、觀光、藝文業等的振興措施，也能迅速展開，將有助打造一個溫暖而堅韌的臺灣。請立委鼎力支持，早日通過本特別預算案，讓台灣每一位國民都能夠得到溫暖照顧。