大陸《環球時報》3日報導，二十國集團（G20）外長會2日晚在印度首都新德里落幕，「因為各方存在無法調和的分歧，本次會議不能發表聯合聲明。」印度外長蘇杰生不得不承認了這一現實。中方外交部長秦剛2日出席會議，呼籲G20尋求最大共識，應負起責任，體現擔當合作。印度尼赫魯大學國際關係學院教授斯瓦蘭．辛格受訪指出，G20應繼續聚焦確保全球宏觀經濟穩定的初衷，關注迫在眉睫的危機。G20外長會沒有達成聯合聲明，只會進一步削弱 G20 作為世界上最強大、最具代表性的全球治理論壇的潛力。

據媒體報導，當天舉行的閉門會議再次被俄烏衝突問題主導，以美國為首的西方國家外長和俄羅斯外長在會上發生激烈爭吵，美西方要求G20施壓俄羅斯結束戰爭，俄方則指責西方國家將G20議程變為一場鬧劇。加上上周末舉行的G20財長會，印度接任G20主席國後接連舉辦的兩次部長級會議，都未能發表聯合聲明，這讓很多人感到沮喪。

英國廣播公司（BBC）2日稱，包括美國、中國大陸、俄羅斯等主要國家外長都參加了2日的會議。「莫迪罕見地用英語發表講話，表明希望他的資訊得到認真對待。」報導稱，從莫迪講話中可以明顯看出，印度希望利用其擔任G20輪值主席國的機會，達成推動其全球雄心並達成説明全球開發中國家的協定。「但該集團內部在烏克蘭戰爭上的分歧將考驗印度外交。」

中國大陸外交部網站消息，外交部長秦剛2日出席會議表示，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，G20應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。要踐行真正的多邊主義，堅持平等對話、協商一致的合作原則，不能搞強權政治、甚至陣營對抗。要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和「脫鉤斷鏈」，推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。會議期間，秦剛還會見了印度、俄羅斯、德國、澳洲、巴西等國外長。

據俄羅斯塔斯社報導，拉夫羅夫2日在記者會上說：「西方國家試圖在當前局勢下對中國進行威脅、恫嚇，不禁令人懷疑其是否失去理智。」

2日晚，印度政府發布「主席國總結和成果文件」，總結了本次外長會的內容並指出分歧。蘇杰生會後告訴記者，各方在關於俄烏衝突的措辭上存在分歧，「我們無法調和」，不過與會各國「在大部分問題上」達成了一致，如加強多邊主義、促進糧食和能源安全、應對氣候變化、反恐等。