現年36歲的南韓影帝劉亞仁近日捲入染毒風波，先是因濫用俗稱「牛奶針」的麻醉藥異丙酚過量遭限制出境，沒想到之後又在尿檢中被驗出有大麻、古柯鹼、K他命，共4種毒品的陽性反應，甚至還被發現他光一年就打了73次牛奶針。對此，韓國媒體也訪問了幫他施打牛奶針的醫院，院方也無奈回應了。

根據南韓媒體MBC《News Desk》的報導，警方懷疑劉亞仁「在手術中誇大自己的痛感」藉此不斷要求醫生注射牛奶針，而過去他在2021年期間便在首爾某醫院施打了共73次，總計約4473毫升的牛奶針。為此，該醫院院長還曾出面親自傳訊息警告他「睡眠麻醉不能施打太多次」、「也不能轉去其他醫院再施打」，藉此希望他注意自己的注射量。

而劉亞仁身邊的好友接受採訪時也代為回應，表示劉亞仁一直深受皮膚病問題所苦，有嚴重的針頭恐懼症，才會要求醫生睡眠麻醉。友人還稱劉亞仁吸K他命是為了「醫療目的」才使用，但完全沒提到劉亞仁吸食大麻以及古柯鹼的相關資訊。而網友對於劉亞仁因為會暈針而過度施打牛奶針的說法也不能接受，認為他的說法只是在找藉口。

另外，警方在沒收劉亞仁的手機後，試圖從過去8年期間46萬多則訊息中分析出劉亞仁購買毒品的管道，預計最快下周就會以嫌疑人的身分傳喚劉亞仁到案。

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