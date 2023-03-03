今天凌晨零時許，一艘獅子山籍雜貨輪「合創996」，在台北港32海浬處發生船艙大火，船長立刻發出求救訊號，12名船員性命危急，空勤總隊直升機趕到場勘查，發現火勢太猛無法救援，最後船長下令棄船，搭上救生艇在海面漂浮待援，海巡警艇事後趕到場，順利將3名台籍、7名印尼籍、2名陸籍船員救起，目前船員均安，但貨輪失火原因仍待調查。

根據了解，國家搜救中心凌晨獲報，獅子山籍雜貨輪「合創996」在台北港外海32公里處發生機艙大火，船上有12名船員待救，空勤總隊獲報後，立刻派遣海豚式直升機前往救援，未料發現火勢過大，只好先投放煙幕彈引導。

海巡警艇事後趕到場，順利將3名台籍、7名印尼籍、2名陸籍船員救起，目前船員均安。(海巡署提供)

海巡警艇事後趕到場，順利將3名台籍、7名印尼籍、2名陸籍船員救起，目前船員均安。(海巡署提供)

國搜中心隨即又加派台中以及松山基地兩架待命機前往吊掛，但因火勢過大難以吊掛，船長最後下令棄船，12名船員搭上救生艇在海面待救。

隨後海巡警艇到場，將12名船員接駁上船後送抵台北港，船員皆意識清楚輕微失溫，隨後分批送往醫院檢查，目前海事單位將調查失火原因。