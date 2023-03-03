員警協助被害人與詐騙集團通話。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

情人節遇網路帥哥陷熱戀，約見前要求做這事險賠9萬元。

北市一名30歲梁姓女子，情人節前夕在交友軟體上遇到一名帥哥搭訕，對方並約梁女一起約會、吃飯，這突如其來、天上掉下來的幸福，讓梁女甜蜜陶醉不已。

但梁女隨後加入該名男子的LINE後，對方以見面前必須驗證身分為由，要求梁女到超商購買遊戲點數卡，並將購買單據拍照傳給他，兩人才能一起度過情人節。

被害人出示已購買遊戲點數收據給警方。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

梁女不疑有他，到內湖一家超商欲付款購買價值9萬元的遊戲點數卡，超商店員警覺有異，猜想梁女可能遇到詐騙集團，遂通知內湖警分局港墘派出所到場協助處理。

港墘所副所長陳薪及員警何彥廷、卓盈趕到現場，向梁女解釋這是常見的詐騙手法，並以她的手機與該名男子通話，操著大陸口音的男子一聽到是員警，馬上支支吾吾，還嫌員警愛管閒事，梁女這才驚覺險遭人詐騙，感謝警方的熱心幫忙，表示幸好有店員即時發覺及員警阻擋，才沒造成損失。

內湖分局表示，網路交友陷阱多，民眾需更加小心，不要為一時的甜言蜜語所迷惑，應提高警覺並冷靜求證，並切勿輕易聽信對方指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或購買點數卡等，以防被騙。