國道一號五股段昨（2）發生一輛黑色賓士車打右轉燈要下匝道時，突然猛往左偏，直接鬼切至內車道開上分隔島，車身騰空摔回路面。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

國道一號五股段昨（2）發生一輛黑色賓士車打右轉燈要下匝道時，突然猛往左偏，直接鬼切至內車道開上分隔島，車身騰空摔回路面，最後衝向外側停下，驚悚過程被後方拍下；網友怒酸「已經預判自己會撞護欄，所以提早打右方向燈」、「打右邊方向燈然後向左轉，天才耶」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事發影片，目擊者昨（2）行駛在國道一號五股段轉新莊匝道時，右前方一輛黑車打了右轉方向燈準備下匝道時，卻一路往左飄移，直接從外側切到內線道，接著左車身開上分隔島後車身上下大力晃動，揚起大量粉塵後再衝到外側。

國道一號五股段昨（2）發生一輛黑色賓士車打右轉燈要下匝道時，突然猛往左偏，直接鬼切至內車道開上分隔島，車身騰空摔回路面。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

該輛黑車雖打了方向燈作勢下匝道，但疑因車輛失控，竟從外側衝向內側車道，撞擊分隔島後回到外側停下，車體零件散落在路面，車身一度被撞到騰空並大力墜落；YouTube影片標題稱「Red Bull雖然能提神，但也會給你一對翅膀」，引起網友們討論。

網友們留言「感謝啟動自撞系統，沒有造成其他人的損傷」、「打右邊方向燈然後向左轉，天才耶」、「打著右燈往左切，這不是酒駕就是嗑藥，不然就是在玩手機，真療癒」、「哇賽…S級的開車技術」、「這種素質才可以上國道，非常暖心」、「賓士已經預判自己會撞護欄，所以提早打右方向燈，真神人」、「他是預知撞到之後會往右靠，所以才打右轉燈」。