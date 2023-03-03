32歲大馬甜心、真人版娜美林明禎最近將演藝重心放到香港，所參與的電影《飯戲攻心》叫好叫座，還讓她入圍香港電影金像獎最佳女配角獎，然而最近她受訪的一段影片卻在網上瘋傳，原來是她受訪時得知主持人沒做功課沒看她電影，讓她當場一愣，之後裝哭說：「原來還有人沒看過《飯戲攻心》」，化解尷尬。

林明禎早年先來台發展發片，近年轉往香港，不僅代言滿滿，跨行當演員拍電影更得到香港電影評論學會大獎、香港電影金像獎入圍肯定，近期她在IG曬出新家一角，被眼尖網友肉搜出住在要價約7千多萬台幣的豪宅，光是月租金就要15萬台幣，可見財力之雄厚。

林明禎早年在台灣出專輯。（圖／中時資料照片）

近日，林明禎受邀上Youtube節目「好青年荼毒室」受訪，聊天聊到一半，林明禎表示到香港最難的是學會當地語言，比方說拍片時要背對白，話鋒一轉，她問對方有沒有看過《飯戲攻心》？主持人頌頌說：「我準備看」，讓林明禎呆了一下，接著裝哭驚訝對方沒看過，聊到電影中的經典動作，頌頌邊看邊笨拙學習，讓林明禎一度裝兇後又態度大轉說：「好！原諒你」。

林明禎又說，決定來香港發展的契機是來拍電影《救殭清道夫》，接著逼問頌頌有沒有看過《救殭清道夫》？對方尷尬傻笑回應，讓林明禎崩潰說：「換人換人換人！」，頌頌則解釋有看林明禎的訪談做功課，只是還沒時間看電影，林明禎則反駁現在看電影不難，要多支持香港電影。該集影片上傳後，也引來不少網友抨擊主持人不敬業，Youtube節目「好青年荼毒室」也用官方帳號回應是另一位製作人緊急請頌頌代打訪問林明禎，才導致他事前準備不夠，「跟大家說聲對不起，是我害了頌頌」。