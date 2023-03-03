大陸外交部網站消息，中國大陸外交部長秦剛2日在新德里出席二十國集團（G20）外長會期間會見法國外長科隆納。明年中法兩國將迎來建交60周年，中方願推動中法全面戰略夥伴關係不斷取得新成果。法方願同中方辦好文化旅遊年，全面恢復人文交流。

秦剛說，中法是具有世界影響的重要大國、維護和平的兩大力量。面對國際局勢複雜深刻演變，中法關係的戰略價值和特殊意義進一步凸顯。明年兩國將迎來建交60周年，中方願同法方籌備好下階段雙邊關係重要議程，發揮高層交往的引領作用，推動中法全面戰略夥伴關係不斷取得新成果。

科隆納表示，法方高度重視法中戰略溝通和大國協調，願同中方密切高層交往，豐富雙邊關係內涵，拓展科研、創新、氣變等合作新領域。明年是法中關係的重要年分，法方願同中方辦好文化旅遊年，全面恢復人文交流。

科隆納表示，馬克宏總統積極評價中方關於烏克蘭危機的十二點主張。危機延宕升級，各方已付出高昂代價，希望中方為盡快結束戰爭發揮重要影響。

秦剛介紹了中方在烏克蘭問題上的立場主張，強調有關方應認真反思烏克蘭危機的深刻教訓，堅持和談正確方向，真正構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。