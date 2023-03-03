★主要指數美股道瓊上漲341.73點或1.05%，收33,003.57點。

NASDAQ上漲83.50點或0.73%，收11,462.98點。

S&P500上漲29.96點或0.76%，收3,981.35點。

費城半導體上漲28.28點或0.96%，收2,984.11點。

★消息

亞特蘭大聯邦準備銀行認為，聯準會可能在今夏中旬或下旬時暫停升息，3月政策會議時，升息25個基本點就可，不過還是要觀察最新經濟數據而定。如果經濟表現還是很強勁，可能就會調整未來利率走勢，表示物價要降下來就沒這麼快。

亞特蘭大聯邦準備銀行補充，到今年春天時，之前升息的效果應該會慢慢開始出現。謹慎行事是對的，若太倉促的話，聯準會就沒有足夠時間來應對通膨。同時，也能避免美國經濟會有硬著陸的風險。

美國公債殖利率未再攀升，基準的10年期還是維持在4%左右，2年期的逼近4.9%，創10多年最高。最近幾個交易日，美國公債殖利率頻頻走高，也減少了今年初以來美股反彈動力。