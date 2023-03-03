美國金融服務公司Cantor Fitzgerald認為，如果利率一直居高不下，股價的本益比也要跟著提高，對經濟成長來說不是有利的，因為升息過後會有效應產生。若景氣真的又不好，企業獲利能力將會減弱。

分析師認為，美國公債殖利率3個月的，與30年期的倒掛程度陸續擴大，這是一個示警的現象，因為倒掛通常會比衰退早出現。從歷史角度觀察，3個月與30年期間倒掛現象出現後，大概過了5個月經濟就會衰退。因此，元月已經發生倒掛，依此來推將在6月時經濟應會明顯走下坡。

★類股

標普500中11大類股只有兩個偏弱，像是金融下跌超過0.5%，非必需消費類的也跌逾0.3%。收漲的9個產業中，除了上漲近0.6%的醫療以及收漲逾0.8%的能源類股外，其餘的都上漲至少1%，公用事業漲逾1.8%最多。

★重磅股

大型科技類股多數盤中翻紅，表現最差的特斯拉，盤中一度大跌8.3%，創元月3日以來最大盤中跌幅，最後收跌近5.9%，也創下元月30日以來最大收盤跌幅。

FAANMG六大科技族群中，微軟收漲近2%，谷歌母公司Alphabet收漲1.8%，連漲4日為2月17日以來新高。臉書母公司Meta收漲逾0.6%，蘋果也收漲0.4%。不過，亞馬遜小跌，還是未能脫離元月10日以來新低，奈飛收跌0.5%且連跌3日，續創元月5日以來低位價位。

晶片類股反彈，費城半導體指數收漲近1%，英特爾上漲超過3%，Nvidia與AMD都上漲2.7%左右。不過，美光科收跌1.6%，收漲近0.9%的博通，盤後公布季報與業績展望均優於預期，盤後一度上漲超過1%。

★焦點股

據悉，蘋果擔憂人工智慧AI會自動生成不適合青少年的網路內容，故不讓一款電子郵件應用程式更新。這款應用程式名為BlueMail，因該應用程式試圖增加AI功能，會使用ChatGPT幫助用戶自動撰寫郵件。

花旗集團將裁員數百人，其中包括投資銀行部門。不過，裁員人數不到花旗集團24萬員工的1%。熟知內情人士表示，這次是例行檢討人力分配，也是花旗正常作業的一部分。

相較之下，股神巴菲特旗下波克夏控股公司，突然在2月大幅降低台積電持股又未多加說明。老字號資產管理業者Lazard Asset Management表示，一直在積極買進台積電股票。

美國大型零售批發商好市多最新財報，上季獲利年增13%至14.7億元，營收為552.7億美元，市場預估為555.4億美元。收漲1.47%的好市多，盤後一度大跌近3%。

美國3C販賣大廠百思買上季，每股經調整後的盈餘為2.61美元，優於市場預估2.11美元。同時，營收為147.4億美元，也優於預估147億美元。不過，百思買盤中一度最多大跌4%，收跌2.13%。

美國梅西百貨最新季報中，上季每股經調整後的盈餘為1.88美元，明顯優於預估1.58美元。同時，營收為83億美元，也優於預估82.2億元。因此，梅西百貨股價飆升近10%。

★台股ADR

台積電上漲0.61美元或0.69%，收89.03美元，換算台股價格為545.4元。

聯電上漲0.06美元或0.73%，收8.32美元，換算台股價格為50.97元。

日月光上漲0.13美元或1.79%，收7.39美元，換算台股價格為113.18元。

中華電信上漲0.15美元或0.40%，收37.89美元，換算台股價格為116.06元。