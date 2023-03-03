據美國之音報導，美國財政部於3月2日對違反美國限制運輸或銷售伊朗石油或石化產品的公司實施制裁，其中包括2家中國公司。其他公司位於越南和阿拉伯聯合大公國。美國制裁凍結了這些公司在美國的資產，並禁止美國法人與它們往來。

美國財政部外國資產控制辦公室的聲明顯示，這2家受制裁的中國公司分別是匯海船舶管理有限公司(Global Marine Ship Management Co. Ltd.)和上海軒潤船務有限公司(Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited)。

此次制裁是華盛頓遏制伊朗石油走私的措施的一部分。目前恢復2015年伊朗核協議的努力停滯不前，部分原因是伊朗與西方之間的關係日益緊張。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在一份聲明中表示，制裁針對的是為伊朗的石油和石化貿易提供便利的11家公司和隸屬於這些公司的20艘船隻。布林肯說：「這些指定凸顯了我們繼續努力執行對伊朗的制裁。」

伊朗聯合國代表團告訴路透社：「伊朗已經習慣了這些制裁，但如果美國有一天想要重返伊朗核協議，屆時美國政府解除所有這些制裁將是一項挑戰。」

此次制裁是依據了一項2018年的行政命令，該命令恢復了針對伊朗石油、銀行和運輸部門的制裁。

美國財政部2日還發佈了一項通用許可證，授權在截至6月29日的所謂「緩衝期」期間與這20艘受制裁的船隻進行有限交易。

伊朗是中國第三大石油供應國，僅次於俄羅斯和沙烏地阿拉伯。儘管美國為遏止伊朗的核項目對伊朗進行嚴厲的制裁，中國仍是伊朗石油的主要買家及重要的投資來源。

報導稱，2021年，伊朗與中國簽署了一個為期25年的戰略合作協議，涵蓋從石油和採礦到工業、運輸及農業的主要經濟活動。此外，中國還使用易貨貿易系統，來掩飾與受到全球制裁的伊朗之間的交易，伊朗可以用石油交換中國的產品，包括藥品、輕型機械和食品。