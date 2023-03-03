龍德造船將在3／10掛牌上市，公開申購於昨(2日)結束，由於潛在獲利空間逾6萬元，申購3天總計湧入99萬1044筆參與，凍結約297.3億元資金。

軍工新兵龍德造船受惠即將到來的大陸兩會題材熱度，吸引一波申購潮，該股將在3/6公開抽籤，每股承銷價30元，以2日興櫃收盤價93.4元計算，等於抽中約可賺近6.3萬元。

根據統計，龍德造船申購期間吸引99萬1044筆申購單，若以龍德造船釋出的1805張申購股數計算，在未扣除不合格單情況下，中籤率僅0.18％。