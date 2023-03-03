【全程字幕】遠從澳洲進口雞蛋！徐巧芯質疑「一事」很奇怪 陳吉仲：他們有打疫苗 @ChinaTimes ​

台灣缺蛋亂象延燒，農委會主委陳吉仲承諾將從澳洲進口500萬顆雞蛋應急，不過國民黨台北市議員徐巧芯質疑，政府要花3000萬元進口雞蛋，為何不從東南亞調蛋，對此，陳吉仲今受訪表示，按照衛服部食藥署相關規範，目前可以進口的雞蛋為日本、美國和澳洲。

陳吉仲說明，日本、美國也本身缺蛋，才從澳洲特別來做說明，東南亞有些國家，像是越南和中國大陸等都有打疫苗，而這個我們完全不考慮，牽涉到整個防疫的相關規範，甚至印度等國家都有願意供應雞蛋，但他們都有打疫苗，這牽扯到國內防疫，還有禽流感等議題才會以澳洲為主。