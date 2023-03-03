美國國務院發言人普萊斯今天表示，國務卿布林肯並未在印度舉行的20國集團（G20）會議期間與中國外長會談，因雙方上個月在慕尼黑安全會議邊場已會談過。

普萊斯（Ned Price）在例行簡報會上表示，他預計未來幾週美國將與中國「另外通話和接洽」。

當被問及在新德里（New Delhi）舉行的G20外長會議期間，美中外長為何未曾會晤，普萊斯說：「我們數週前才利用了一個機會會面。」

美國總統拜登上個月表示，他預期將與中國國家主席習近平談論美國擊落據信是中國偵察氣球一事。氣球事件使得美中本已緊張的關係進一步惡化。美方未說明雙方會在何時對話。

2月19日，布林肯（Antony Blinken）在慕尼黑安全會議期間會見中國最高外交政策官員王毅，並警告說，如果中國在俄烏戰爭上提供物資支持俄羅斯，後果將不堪設想。布林肯說，華府對北京正考慮供應武器給莫斯科深感關切。

美國官員認為，中國未來幾週將全神貫注於5日登場的第14屆全國人民代表大會第一次會議。北京面臨國內外一系列問題之際，預計這次人大會議將揭開10年來最大規模的政府改組序幕。