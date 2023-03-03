高雄1名29歲的楊姓男子於1月時與另1名32歲的楊姓男子雙載出門，未料發生車禍，29歲的楊男也因此受傷骨折，原本想和32歲的楊男討醫藥費，但遲遲未談妥，昨日晚間他帶著媽媽出面要再次談理賠金，還另外找了6人助陣，一言不合下，有人出手毆打32歲的楊男，警方獲報到場，2小時後將涉案的8人全部帶回。

小港分局於2日晚間近11點，接獲在小港區山明路與水秀路附近的洗車場有人打架，立刻集結快打警力迅速到達處置，現場32歲的楊姓傷者無明顯外傷，但還是將他先送醫診治後，隨即帶派出所釐清案情。

據了解，楊姓傷者1月時與另1名29歲的楊姓男子雙載，在小港區發生車禍，導致29歲的楊男骨折，並向楊姓傷者商討醫藥費，但至今仍未有進展，29歲的楊男認為他拖拖拉拉，有意規避，因此昨晚帶著護子心切的54歲蔡姓媽媽到山明路與水秀路一處洗車場附近談賠償金，還另外撂了6人助陣，雖然楊男先賠了3000元，但雙方一言不合下，當下有人出手毆打楊男。

警方於2小時內將涉案蔡姓犯嫌等8人全數執行到案，將8人依涉嫌妨害秩序罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。