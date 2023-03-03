大家因疫情悶了3年，邊境解封後立刻出現旅遊潮，許多人出國喜歡「自由行」，行程較彈性，不過卻有旅行業者不滿表示，常遇到遊客號稱「自由行」，卻一直占旅行社的便宜，問東問西，直呼：「不做功課就請乖乖跟團出遊！」

一名網友在臉書「靠北旅遊業」發文向愛好自由行的客人喊話：「請不要自己打算自助旅遊，然後在沒有要讓旅行社業者賺的前提下，一直要求業者提供你參考行程或問東問西！」

原PO舉例，一下要行程，一下問怎麼退稅，又問怎麼解決交通問題。「自助旅遊」定義應該是「自己幫助自己」。「使用者付費的觀念都沒有，還好意思耽誤旅行社業者的時間，然後又捨不得讓業者賺服務費！」

原PO指出，日本旅遊業者有提供諮詢，不過須付「諮詢費」，認為台灣應比照辦理，「服務應是有價，不該是以客為尊服務無上限。」最後，原PO喊話：「不做功課就請乖乖跟團出遊，要自助旅遊就請有骨氣的從頭到尾自己來吧！」

這篇貼文釣出許多同行：「曾經有個女客人買張上海機票去找她先生，叫我給她排上海旅遊行程」、「曾經還有客人進來門市，說在網路上申請好簽證了，要我幫他印出來」、「光今早我就連續接到4通同樣電話！我一律回答自由行就是『自己自由安排行』。」