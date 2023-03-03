女星陳小菁演出《戲說台灣》走紅，精湛演技奠定「戲說一姐」的地位，近來則是轉戰八點檔演出，不過她一度因為情緒過於激動，竟然接連在片場昏倒，還因為臉部半麻失調疑似中風，健康狀況一度亮起紅燈。

根據《三立新聞》報導，陳小菁剛轉戰八點檔時，一度懷疑是否能勝任，壓力可說是比過往還要大，曾經累到好幾天沒有睡，導致牙齦發腫及三叉神經痛，一度痛到臉頰麻掉，並且影響到進食，由於疼痛程度難以忍受，讓她不禁懷疑是不是中風，眼見健康狀況亮起紅燈，嚴重影響到工作進度，讓她趕緊向劇組告假休息半個月。

此外，陳小菁表示有次因為劇情需要，跟對戲演員必須互相破口大罵，沒想到疑似情緒高漲，突然眼前一片黑，直接在片場當眾昏倒2次，她解釋主要是得一口氣飆罵，導致情緒太過激動，便容易造成身體狀態不平衡的情況，更強調對女生而言，很容易因此罹患賀爾蒙及免疫力失調。

陳小菁過去演出《炮仔聲》時，因為牙痛導致臉部腫起，即便已經用頭髮刻意遮掩，仍舊被眼尖觀眾發現，對此，她倒是樂觀看待：「大家看到播出畫面可以笑，但別忘了～我也需要被安慰～記得鼓勵我」，還不忘出賣劇組演員成潤，指出由於對方眼睛浮腫，自嘲是「腫腫兄妹」，不過她仍是忍著病痛完成拍戲進度，讓網友對她的敬業態度佩服不已。