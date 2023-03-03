大陸觀察者網3日報導，知名「反華智庫」——澳洲戰略政策研究所（ASPI）2日發布報告稱，中國大陸在44項最關鍵和最新興技術中，有多達37項「驚人領先於全球」，包括國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術和人工智慧等領域。

路透報導，作為ASPI長期的海外經費最大來源，美國國務院同樣資助了這一研究。結果發現，盡管美國在高性能計算、量子計算、小型衛星和疫苗等領域引領全球發展，但通常情況下只能位居次席。這一研究還發現，中國大陸在關鍵技術方面要比以前認為的更先進，在某些領域，世界排名前十的研究機構都在中國大陸。

觀察者網指 ASP I藉此報告渲染「西方民主國家」在全球研究競爭中失利，敦促各國政府加大研究投資。而澳媒《澳洲人報》也據此報告稱，在全球科技領域，中國大陸朝著超越西方的方向「急速發展」，將引發其很快會箝制某些最關鍵技術供應的擔憂。

ASPI報告稱，在大多數關鍵和新興技術領域的高影響力研究中，通過建立「令人震驚的領先優勢」，中國大陸已經為成為世界領先的科學技術超級大國奠定了基礎。

「對於某些技術來說，世界上排名前十的領先研究機構都在中國大陸，它們所產生的高影響力研究論文總數，是排名第二的國家（通常是美國）的九倍。」

據報導，在被追蹤的44項技術中，中國大陸科學院在大多數領域排名第一或第二，這些技術涵蓋國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術、人工智慧、先進材料和量子技術等領域。

此外，報告稱，中國大陸可能在合成生物學等10個領域占有「壟斷地位」，其中合成生物學的研究總量占所有研究的1／3，電池、5G和奈米製造等領域也遙遙領先。

在中國大陸處於領先地位的37項技術上，美國在其中的大部分都處於第二位，同時，美國在被追蹤的其餘7項技術中處於領先地位。

觀察者網稱，在介紹中國大陸這些年的科技發展後，ASPI報告轉而渲染聲稱，中國大陸通過政府項目建立起了「高影響力研究的驚人領先地位」，「西方民主國家」正在失去全球技術競爭優勢，敦促各國政府加大研究投資。

同時，報告警告稱，除非西方國家聯手追趕中國大陸，否則中國大陸很快就會處於控制一些關鍵技術供應的地位，因此呼籲「民主國家」更緊密合作，建立安全的供應鏈，並「迅速推進戰略關鍵技術的升級」。

「在過去5年裡，中國在包括極音速在內的先進飛機發動機領域發表了全球48.49％的高影響力研究論文，世界十大研究機構中有7家在中國。」ASPI宣稱，2021年中國大陸在極音速飛彈方面發展令美國情報部門驚訝。同時，在光子感測器和量子通信領域，中國大陸的研究實力可能會讓西方情報機構（包括五眼聯盟）對其的監視「陷入一片黑暗」。

ASPI稱，中國大陸在技術研究方面的優勢是通過引進人才和知識來支撐的，中國大陸1／5的高影響力研究論文是由在「五眼聯盟」國家接受過研究生培訓的人撰寫。

觀察者網址出，資料顯示，ASPI成立於2001年，其2020至2021《年報》顯示，來自澳洲政府及其盟友國家政府及軍工產業的經費占該智庫總預算87％，其中，美國國務院是其海外經費最大的來源。該《年報》顯示，美國國務院提供的兩筆費用合計約158萬澳元，占該智庫2020至2021年度海外政府經費的80％。