看診時間長還是短好。婦產科醫師蘇怡寧分享，一對夫妻來看診，很好奇為何前面的患者看診時間如此長，而他們卻一下子就結束了，讓他聽了莞爾一笑說「來我這邊看診，最好一下就能出去，否則問題都很大條！」引起上萬人討論，不少網友笑說，沒消息就是好消息，檢查完一切無異狀就趕緊回家。

婦產科蘇怡寧昨在臉書上分享，最近遇到一位人夫陪著老婆來看診，在診間忍不住好奇詢問說，每次陪老婆來做檢查，都要花很長的時間等待前面一位病人看完，但輪到老婆看診的時候，卻一下子就結束了，到底是為什麼？對此，他則回說「來我門診，最好一下子就可以出去，不然需要跟我討論很久的，事情一般都很大條」。

超狂答案引起上萬人朝聖，不少醫師也留言討論說，「沒錯，沒事就是好事，非必要不宜久留啊」、「這是時間相對論，在外面等的時候覺得超久，進來以後覺得時間過超快，人在不同位置的感受不同」。

另有不少媽媽則說，「主治醫師每次產檢都說『no news is good news（譯：沒有消息就是好消息』，看寶寶一切正常就叫我趕快回家了」、「我都希望醫師什麼都不要跟我說，眼神都不要對到最好」、「老公也常問，為什麼我們這麼快就出診間，別人都要好久」。