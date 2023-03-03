友通副董事長李昌鴻指出，儘管面臨庫存調整、高通膨、景氣放緩、總體經濟等不確定因素所帶來的市場變化，但各區域市場的新基建需求明確，帶動自動化、5G、AIoT等智慧應用產品成長，剛性需求強勁。

在2022年財報表現方面，友通營收、營業毛利、營業利益三指標同步成長，營收與毛利更是再創歷史新高，全年合併營收161.90億元，年增22%；營業毛利32.82億元，年增29%；營業利益7.31億元則連續兩年成長，年增39%。

2022下半年同過去預期，整體營運指標優於上半年表現。2022年稅後純益5.97億元；歸屬於母公司淨利5.28億元；每股稅後盈餘(EPS)達4.61元。雖較前一年度減少，但主因是2021年出售汐止廠房土地的業外獲利挹注提高基期，本業維持成長趨勢。

單季營運和上一季相比，雖受到年底歐美放假與大陸疫情封控影響，但隨著新廠產能提升、缺料問題緩解，友通整體訂單交貨率逐步優化，營收、毛利與營業利益均較去年同期成長。去年第四季合併營收達43.47億元，季增6%、年增2%；營業毛利為8.93億元，季減1%，年增5%；歸屬母公司稅後淨利1.35億元；EPS達新台幣1.18元。

對此，友通總經理蘇家弘表示，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，客戶開始調整訂單需求以平衡供需。而面對全球高通膨，友通將審慎因應，憑藉穩健的經營策略，持續優化各項營運指標並繼續成長。友通周四同時公布營收，友通2月營收11.48億元，年增0.61%、月減5.12%；前2月營收23.59億元，年減1.78%。

隨著企業數位轉型的趨勢，友通將透過「智慧新工廠」、「AIoT人工智能物聯網產品線」與「彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務，成為企業OT智能化最佳夥伴。

友通周四也於董事會決議通過2022年度盈餘分派，擬配息新台幣4元，以周四收盤價65.6元計算，現金殖利率6.10%。