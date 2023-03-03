日媒爆9成退役軍官赴陸賣情報 陳建仁：對國軍要有信心

行政院長陳建仁今（3）日赴立法院針對《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》進行報告，力拚盡速普發6000元，會前被問到有關修正《全民防衛動員準備法》一事，陳說檢討過程中有誤會，絕對沒有要讓學生上戰場，已要求國防部與各部會與各界多溝通。

陳建仁受訪時表示，全動法是國防部因應國家安全，基於緊急命令發布時的方式來做檢討，過程中外界有一些誤會，「絕對沒有要學生上戰場，也沒有要學生做武器，也沒有新聞的箝制的問題！」

陳建仁強調，目前還在蒐集各方意見，他以特別要求國防部與各部會好好蒐集、分析與研議，並與社會各界多多溝通，讓大家能夠了解此法的重要性。

至於日媒報導稱我退役軍官出賣情報一事，陳建仁則說，外交部與國防部都已做出澄清與說明，「大家要相信國軍，對國軍要有信心！」

此外，陳建仁說連日宴請民進黨籍立委，只是依照往例感謝黨籍立委對行政院政務的支持與建議，他並呼籲朝野黨團全力支持特別預算一事，「審得快、通過得快，大家能夠很方便的領得到」。