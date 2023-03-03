南韓知名網路漫畫家安娜萊（안나래/Narae Ahn）擁有甜美臉蛋與豐富的創作實力，2010年靠著作品《Behind Story》出道後便陸續推出《Virtual Family》、《Second》、《X般的朋友》、《Umpah Umpah》等多部作品，在網路上成功打開知名度。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（2）日突然在個人IG及推特上宣布離婚消息，甚至加碼爆料老公在她治療癌症、痛苦不堪的期間外遇，讓她相當痛心。

安娜萊本月2日無預警的在個人IG及推特上發文宣布：「我離婚了」，透露自己在生病期間發現最親的丈夫竟然出軌，讓她無論是身體還是精神方面都感到相當疲倦，直呼：「日常生活崩塌了」、「我以後變成一個人了」不過她仍會堅強的過日子，希望粉絲們給予鼓勵。而網友看到後都相當心疼，紛紛留言為她加油打氣，也痛罵她的丈夫實在太過分。

事實上，安娜萊在完成網路漫畫《未完結》第一季後，就在2021年6月公開自己罹癌的消息，漫畫也因此無限期中斷連載，事後安娜來坦承自己過去工作太過忙碌，還曾希望能發生「不得已休息」的情況，沒想到最後竟被確診罹癌，但她也因為這個想法而在得知自己生病時，沒有出現「為什麼是我」的崩潰心情，當時她還不忘呼籲粉絲「要記得買防癌險」並注意自己的身體狀況。而她的療程在結束後，也在2022年9月以漫畫《未完結》第二季回歸。