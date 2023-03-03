2024總統大選，國民黨人選尚未明朗，台中市長盧秀燕日前認為，國民黨人選會拖到7月太慢。國民黨立委王鴻薇也認為，若到七月才搞定真的太晚了，她也強調，若新北市長侯友宜出來選，絕對不是只是一席總統候選人，也要考慮誰來接替他，一定要事先安排、超前部署。

對於盧秀燕表態不參選2024大選，也不會當副手一事，王鴻薇昨(2)日在政論節目《少康戰情室》中指出，因為時間越逼近，她認為所有要選、不選或可能選的人，相關態度都要表現出來給黨中央或可能要合作的人知道。

王鴻薇進一步指出，現在政壇都說侯友宜已經在準備，她認為讓侯友宜知道可能合作的人是誰，是非常重要的。此外，王鴻薇認為，若侯友宜出來選，絕對不是只是一席總統候選人，還要考慮由誰補選來接替他的位置，「不要說選上再說」。

王鴻薇透露，之前有傳出江啟臣要選，但王鴻薇說江照理來說要選這屆立委，必須考慮到若接班人是一個可能會投身這次立委選舉，要事先做好安排，她拜託黨中央要超前部署。王鴻薇最後強調，總統人選若到七月才搞定，真的是太晚了，她認為南投補選結束後，有關總統大選的人事應該盡快進行。